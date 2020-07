Santa Marinella, “no alle privatizzazioni di Tidei”: parte la raccolta firme - Terzo Binario News

Iniziativa del ‘Comitato dei cittadini per i referendum per il Bene Comune’: “La svendita del patrimonio pubblico attuata da questa Amministrazione offre ampia scelta”

Un ‘no’ alle privatizzazioni volute dal sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei e la conseguente raccolta di firme. Si dà da fare il ‘Comitato dei cittadini per i referendum Santa Marinella per il Bene Comune’, che annuncia l’avvio della petizione per venerdì prossimo, 17 luglio. Di seguito il comunicato:

Le adesioni finora sono state le più ampie e plurali possibili. Rappresentato tutto lo scenario della nostra città, compresi alcuni componenti della maggioranza in incognito. Nonostante i ritardi e le ostruzioni da parte dell’amministrazione, venerdì partirà la raccolta delle sottoscrizioni per promuovere i 5 referendum contro le privatizzazioni selvagge promosse dalla Giunta Tidei.

Il Comitato ‘Santa Marinella per il Bene Comune’, insieme ai tantissimi aderenti, a partire dalle 17 dello stesso venerdì 17 luglio, sarà nelle piazze e nelle strade della città per incontrare i cittadini. I banchetti organizzati saranno sicuramente in Piazza Trieste, sotto i portici e in passeggiata. Viste, però, le tantissime adesioni e la presenza anche di autenticatori non del nostro comune, sensibili e contrari a questo modo di svendere il patrimonio pubblico, non è escluso che i banchetti possano essere organizzati in altre parti della città.

I referendum per cui sarà possibile firmare sono quelli contro la privatizzazione e svendita per 60 anni della zona denominata ‘Ex fungo’, contro la privatizzazione e la svendita dello stabilimento ‘Perla del Tirreno’ e dell’arenile adiacente, contro la privatizzazione e la svendita del nuovo cimitero e vista l’ultima delibera di Giunta anche del vecchio cimitero, contro la privatizzazione e la svendita dei parcheggi pubblici di Santa Marinella e Santa Severa e contro la privatizzazione e svendita della Farmacia comunale.

Sarà possibile firmare contro l’intero pacchetto di beni comuni messi in saldo da parte dell’Amministrazione Tidei o per i singoli quesiti. La svendita del patrimonio pubblico attuata da questa Amministrazione offre ampia scelta! Invitiamo tutti a presentarsi ai banchetti muniti di documento di identità. Finora sono state tantissime le adesioni. Trasversalmente rappresentano l’intero scenario socio-politico della nostra città, compresi alcuni componenti della maggioranza che appoggeranno i referendum in incognito, cioè senza schierarsi ufficialmente ma invitando i propri sostenitori a sottoscrivere i moduli.

Dopo l’intervento di sabato dei rappresentanti del Comitato all’assemblea nazionale del ‘Comitato Rodotà’ che, mettendo in luce il piano di privatizzazioni promosso dalla Giunta Tidei, ha scandalizzato i tantissimi deputati e senatori presenti, oltre che professori universitari e presidenti di commissione, adesso è arrivata finalmente l’ora di agire concretamente: firmiamo per dire NO alla svendita della nostra città!

Il Comitato dei cittadini per i referendum ‘Santa Marinella per il Bene Comune’