Santa Marinella, Mencarelli: "In via delle Colonie lavori quasi conclusi ma il contenzioso prosegue" - Terzo Binario News

Dure dichiarazioni dell’Arch. Mencarelli contro la ditta che esegue lavori su via delle Colonie

In una dichiarazione rilasciata alla stampa il dirigente dell’ufficio tecnico, Arch. Ermanno Mencarelli, stigmatizza l’atteggiamento scarsamente collaborativo della ditta che, ormai da 7 anni, trascina i lavori su via delle colonie da tre anni addirittura fermi.

Ho provveduto a contestare l’inadempienza – dichiara il dirigente – a formalizzare la risoluzione in danno e ad avviare la procedura per l’escussione delle polizze fidejussorie.

Dopo questi azioni, la ditta ha cercato un accordo, che certo non ferma i provvedimenti intrapresi, e l’impresa sta terminando la posa di una tubazione stradale di circa cento metri lineari che dovrà arrivare fino al fosso.

Naturalmente la posa di questa conduttura incontra sempre interferenze continue con i sotto servizi, per lo più relative agli impianti di fornitura dei servizi alle abitazioni, e ciò è causa di continue interruzioni per l’intervento dei relativi gestori. I lavori dovranno terminare entro la fine di ottobre, salvo piccole proroghe dovute al recupero dei giorni in cui le avverse condizioni meteorologiche non hanno consentito alle maestranze di lavorare con profitto e successivamente si provvederà alla posa del tappetino di asfalto.

Contiamo di mettere la parola fine, alla parte edile di questa storia iniziata nel febbraio del 2012, lasciando che quella del contenzioso amministrativo e della responsabilità politica (ricordiamo che una commissione d’inchiesta ha fatto una sua relazione) faccia il suo corso.