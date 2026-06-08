Santa Marinella, le congratulazioni ad Alessio Manuelli per l'elezione a sindaco • Terzo Binario News

Arrivano dai consiglieri regionali Marietta Tidei e Claudio Marotta

“Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ad Alessio Manuelli, eletto sindaco di Santa Marinella”, dichiara la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei.

“Si è trattato di una campagna elettorale lunga, difficile e molto combattuta, che ha visto le forze del centrosinistra presentarsi divise al primo turno. Un elemento che considero ancora oggi motivo di rammarico.

Io ho sostenuto con convinzione – prosegue la consigliera – la candidatura di Emanuele Minghella, che desidero ringraziare per la passione, la serietà e l’impegno con cui ha portato avanti la sua campagna elettorale. Allo stesso tempo, ritengo molto positivo che tante delle forze politiche e civiche che avevano sostenuto Emanuele Minghella al primo turno abbiano poi scelto, al ballottaggio, di sostenere Alessio Manuelli. Una scelta che ha contribuito a impedire il ritorno del centrodestra alla guida della città.

Il risultato delle urne consegna un messaggio chiaro: Santa Marinella ha scelto di guardare avanti e ha ritenuto che il centrodestra, che in passato ha portato il Comune al dissesto finanziario e ha lasciato una pesante eredità fatta di degrado, abbandono e occasioni mancate, non dovesse tornare a governare la città.

C’è poi un altro elemento politico che considero particolarmente significativo. I cittadini hanno smentito una narrazione che il centrodestra ha alimentato per anni: quella secondo cui per amministrare bene un Comune sarebbe indispensabile una cosiddetta “filiera politica” tra amministrazione comunale, Regione e Governo nazionale.

La realtà è diversa. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere tutti i territori e tutti i cittadini, indipendentemente dal colore politico di chi li governa. È stato così quando alla Regione Lazio governava il centrosinistra ed è stato così anche in questi anni, con Santa Marinella amministrata dal centrosinistra e la Regione guidata dal centrodestra. Le risorse sono arrivate, gli investimenti sono stati realizzati e la collaborazione istituzionale non è mai venuta meno.

Per questo sono convinta che il lavoro nell’interesse della città potrà continuare anche nei prossimi anni.

Ad Alessio Manuelli rivolgo ancora i miei migliori auguri, con l’auspicio che possa guidare Santa Marinella con competenza, equilibrio e spirito di servizio, nell’interesse dell’intera comunità”, conclude Marietta Tidei.

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni ad Alessio Manuelli, neo sindaco di Santa Marinella, e all’intera coalizione di forze civiche che avrà la responsabilità di guidare la nuova amministrazione.

È una vittoria della comunità. Una bella pagina scritta dal basso, grazie all’impegno di tante cittadine e cittadini che si sono battuti fino all’ultimo giorno per difendere Santa Marinella da una deriva di destra. Hanno scelto un’amministrazione civica, attenta all’ambiente, ai diritti e al bene comune.

È una bella notizia che festeggiamo insieme a tutta la città.

Ad Alessio e alla nuova maggioranza rivolgo gli auguri di buon lavoro. Dalla Regione Lazio, Sinistra Civica Ecologista farà la sua parte per sostenere progetti che mettano al centro sostenibilità, tutela del mare e della costa, e qualità della vita dei cittadini”.

Così in una nota Claudio Marotta, capogruppo di Sinistra Civica Ecologista alla Regione Lazio.