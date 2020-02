Santa Marinella, la Ferullo: "Dalla Fidal i fondi per la pista di atletica" - Terzo Binario News

Oltre all’erba sintetica, al campo sportivo potrebbe anche rinascere la pista di atletica. Lo afferma la consigliera delegata Marina Ferullo.

In un post, la consigliera spiega che – oltre al rifacimento di campo e spogliatoi – anche il tartan potrebbe tornare in vita. “Nel bando si chiederà l’offerta migliorativa per la sistemazione del campo di calcetto, gli spogliatoi invece verranno sistemati con la collaborazione delle associazioni del territorio. Per la pista ho un incontro per laseconda metà di febbraio con i responsabili Fidal per un intervento di risistemazione”. Infine la Ferullo: ”Piano piano tutto riprenderà vita”.

Sulla vicenda il sindaco della cittadina balneare Pietro Tidei conferma che i finanziamenti per il rifacimento del manto erboso sono stati svincolati dalla OSL(Organismo Sanitario Liquidazione) e il fondo da 400mila euro servirà alla posa di un manto in erba sintetica di ultima generazione.