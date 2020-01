Santa Marinella, iPcV: "Non serve un sindaco virtuale ma la tutela del verde - Terzo Binario News

“Il Sindaco applichi e faccia applicare il regolamento sul verde! La tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato si fa con le azioni e non con le chiacchiere.

Leggiamo le dichiarazioni apparse nelle scorse ore sul profilo Facebook del Sindaco in merito all’abbattimento di alcuni pini all’interno del parco del Bambin Gesù. Non sappiamo se accogliere queste esternazioni con piacere o con preoccupazione.

Se da una parte apprendiamo con sollievo che il primo cittadino ha finalmente compreso l’importanza che il patrimonio verde costituisce per la nostra città, dall’altra rimaniamo stupiti dal fatto che il Sindaco sia venuto a conoscenza di questa operazione leggendo casualmente un imprecisato blog.

Il Regolamento comunale sul verde, all’articolo 7 prescrive che gli alberi nei giardini privati possano essere abbattuti esclusivamente a seguito di autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti. Lo stesso articolo sancisce anche l’obbligo di provvedere a sostituire gli alberi abbattuti con piante di uguale valore ambientale e specifica che, in caso di impossibilità a ripiantare, il proprietario è tenuto a risarcire economicamente il danno apportato alla collettività.

Controllare che quanto stabilito dal regolamento venga rispettato è un preciso dovere dell’amministrazione. Stupirsi per un’operazione autorizzata dal Comune stesso è reazione poco comprensibile. Se, invece, la reazione fosse dettata dal fatto che le operazione siano state effettuate in assenza di autorizzazioni, la vicenda diventerebbe drammatica e dimostrerebbe l’assoluta mancanza di controlli da parte dell’amministrazione. Come scritto dallo stesso Sindaco, sarà necessario chiedere i dovuti chiarimenti agli uffici competenti, anche se sarebbe stato opportuno farlo prima.

Invitiamo quindi il Sindaco a esigere che si proceda a una adeguata ripiantumazione. Noi dall’opposizione possiamo solo chiederlo, lui, capo dell’Amministrazione, dovrebbe pretenderlo e non limitarsi a scriverlo sui social. Strumentalizzare l’accaduto, per criticare le opposizioni su un mancato controllo del territorio – competenza esclusiva dell’Amministrazione – quando la richiesta di abbattimento gli è passata sotto il naso, è ridicolo. Se, invece, le dovute autorizzazioni non fossero state rilasciate dagli uffici da lui governati, le parole del Sindaco risulterebbero del tutto prive di senso. In ogni caso, questi nuovi pensieri in libertà sono l’ennesima dimostrazione di una palese inadeguatezza a governare.

Il Sindaco applichi quanto prescritto e soprattutto, si accerti che l’Amministrazione dia il buon esempio ai privati cittadini attraverso una cura attenta del verde pubblico. Le forze all’opposizione continueranno a fare la propria parte. Santa Marinella è stanca delle chiacchiere estemporanee quando invece ci sarebbe grande bisogno di visione, condivisione sulla tutela del bene comune e certezza nell’applicazione delle regole di convivenza civile”.