Santa Marinella, IPcV a difesa dei pini di piazza Trieste: "Abbattimento spacciato per potatura" - Terzo Binario News

“Domani mattina all’alba è previsto un abbattimento mascherato da potatura di uno degli alberi di Piazza Trieste. Si tratta di uno tre dei pini per i quali, su iniziativa del Paese che Vorrei, tanti cittadini si sono battuti pagando anche di tasca propria una perizia tecnica e strumentale da parte di un agronomo specializzato

La perizia sulle condizioni di stabilità riporta: “le analisi effettuate non hanno evidenziato segni e sintomi correlabili ad una significativa propensione al cedimento”. E forniva le seguenti indicazioni: “Eliminazione di branca basale eccessivamente allungata; leggera potatura di rimonda; contenimento e riequilibrio”.

In più di 7 mesi nulla è stato fatto, nonostante i nostri solleciti: niente potatura, nessun intervento di riequilibrio. Ciò nonostante quell’albero non ha riportato o creato alcun danno

né al passaggio di una tromba d’aria né a causa dei forti venti dei giorni scorsi, che hanno superato i 100 km orari,

Ribadiamo la nostra posizione: siamo favorevoli a un intervento di riqualificazione della Piazza che preveda, se necessario, la sostituzione delle attuali alberature con altre di adeguata tipologia, altezza, capacità di ombreggiatura e qualità dal punto di vista paesaggistico.

Siamo assolutamente contrari a che in assenza di un progetto e in funzione di una presunta pericolosità si proceda arbitrariamente all’abbattimento di alberi. In particolare nelle aree in cui, come in Piazza Trieste, il verde costituisce un bene paesaggistico e di godibilità ambientale.

Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore il paese a manifestare il proprio dissenso e a impedire questo scempio. Noi dalle 7:00 a.m. saremo lì!