Santa Marinella, il Villaggio di Babbo Natale di Valdambrini - Terzo Binario News

Questa è la terza settimana del Villaggio di Natale a Santa Marinella presso il Parco Martiri delle Foibe, zona Valdambrini, la cui organizzazione è curata dalla Stella Polare APS appoggiata dalle Associazioni Insieme per Divertirci e Nuovo Millennio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Il Villaggio di Babbo Natale

Programma del 27-28-29 Dicembre

Parco Martiri delle Foibe – Via Lombardia – Santa Marinella

Mercatini Artigianali – INGRESSO LIBERO

VENERDI 27/12

14:00 Apertura e inizio Torneo di Calcetto

15:00 – 18:00 Intrattenimento e Animazione per bambini con Betty e Balù

16:00 – 18:00 Babbo Natale nella sua casa

18:00 – 19:30 Musica Live con il Cantante “STENO”

19:30 – 20:00 Pasta offerta dalle Associazioni

20:00 – in poi Tutti in pista per ballare con “DJ COM”

SABATO 28/12

10:00 – 13:00 Apertura e Finali Torneo di Calcetto

13:00 – 15:00 Angolo del reciclo

15:00 – 18:00 Intrattenimento e Animazione per bambini con Betty e Balù

16:00 – 18:00 Babbo Natale nella sua casa

18:00 – 18:30 Cabaret con Giuseppe Germinaro

18:30 – 19:30 Merenda per piccoli e grandi con biscotti artigianali e cioccolata

19:30 – in poi Musica Live con l’Associazione “SINPHONICAMENTE”

DOMENICA 29/12

10:00 – 11:00 Apertura e “Viaggio all’interno del Parco” conoscenza delle piante nella serra Florovivaistica della Stella Polare

11:00 – 13:00 Intrattenimento e Animazione per bambini con Ilaria

14:00 Chiusura