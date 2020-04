Santa Marinella, il cs Aurhelio: "Silenzio di Tidei sul cimitero" - Terzo Binario News

“Almeno faccia portare i fiori da fiorai autorizzati”

“Dal Sindaco non un cenno, una risposta. La situazione intollerabile che riguarda persone che stanno soffrendo non viene presa in considerazione. Non si conosce se sia stata fatta richiesta al Prefetto o meno, se abbia risposto o meno.

Nel frattempo chi vive il dramma di un caro troppo giovane perso incidentalmente, un legame decennale interrotto, non viene ascoltato. Proponiamo una soluzione alle aziende florovivaistiche, istituendo una collaborazione temporanea, con quelle persone che volontariamente si offriranno, per effettuare il servizio di apposizione di fiori nel cimitero.

Basta silenzi, basta ignorare il dolore dei cittadini”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio