Santa Marinella, il consigliere Angeletti aggiusta il semaforo sull’Aurelia - Terzo Binario News

È stato il consigliere comunale Roberto Angeletti ad aggiustare il semaforo guasto su via Aurelia a Santa Marinella. A darne notizia è lo stesso Angeletti. Di seguito la nota dell’esponente dell’amministrazione Tidei:

Ripristinata la sicurezza al traffico. Nuovo intervento del consigliere Angeletti.

Spento da quasi una settimana, torna a funzionare già da ieri il semaforo di via Aurelia (località ‘la Gatta’), un punto critico in cui la presenza del dispositivo è quanto mai fondamentale per regolare la circolazione stradale. L’impianto era stato già oggetto di malfunzionamento per rottura della scheda. Sono diverse le cause che possono aver nuovamente messo fuori uso il dispositivo, come ad esempio i lavori recenti di ripristino del manto stradale a seguito di alcuni scavi.

Provvidenziale, anche questa volta, l’intervento di Roberto Angeletti (elettrotecnico) che, spogliato ancora della veste di consigliere, ha rimesso in pieno esercizio l’impianto. Le professionalità interne a questa Amministrazione sono quanto mai fondamentali quando si verificano episodi di questo genere in un Comune dissestato.

Proprio per lo stato di dissesto finanziario, molte ditte che vantano crediti pregressi non vogliono più prestare servizi al Comune. La stessa ditta manutentrice dei semafori è vittima del default con diverse fatture non pagate ed al vaglio della commissione di liquidazione. Anche questa volta a titolo gratuito sono intervenuto per rimettere in esercizio l’impianto semaforico.

Ringrazio il sindaco, i miei colleghi per la solita fiducia ma soprattutto sono felice di aver fatto quello che so fare, che faccio da una vita a beneficio della città dove sono nato e cresciuto. Per i criticoni ho effettuato la riparazione, a mie spese avvalendomi di uno strumento che esiste e che usano molti comuni in Italia, quello della ‘Cittadinanza Attiva’. Sono un cittadino e ho donato qualcosa al mio paese, senza dimenticare che sono altresì delegato alla Sicurezza che io interpreto a 360°, compresa quella degli automobilisti!

Roberto Angeletti, consigliere comunale – Santa Marinella