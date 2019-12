Santa Marinella, il concerto di Capodanno al PalaDeAngelis - Terzo Binario News

di Michela Nunnari

A Santa Marinella, il 1 gennaio 2020 alle ore 17,30 con ingresso libero, si terrà, presso il Palazzetto dello Sport, il Concerto di Capodanno.

Il concerto, organizzato in collaborazione al Comune di Santa Marinella, MiBAC e con il contributo di Acea acqua, sarà realizzato grazie al progetto Cento Città in musica che giunge alla XVI edizione, progetto che vede coinvolti alcuni comuni del Lazio per incrementare la diffusione della musica lirica.

Protagonista sarà l’orchestra sinfonica Nova Amadeus, Direttore Sergio Stella, Soprano Paola Di Gregorio, Contralto Stefania Scolastici, Tenore Piero Giuliacci e Baritono Massimo Di Stefano