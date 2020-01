Santa Marinella, il Comitato Emergenza Case: "Emessi due bandi e arrivano solo promesse" - Terzo Binario News

Il Comitato Cittadino Emergenza Case Santa Marinella dichiara guerra al sindaco Tidei:” Il bando? Una farsa! Ho appreso che sarebbe stato rifatto ed è pubblicato nel sito del comune che non funziona come sempre per problemi tecnici.

Inoltre questo sarebbe il secondo bando, ma il comitato aveva presentato già tutti i documenti. Che fine hanno fatto?! Non andavano bene?! e se si perchè?! Un nuovo bando che scadrà a Giugno, vuol dire ancora attesa esasperata per i cittadini che non hanno un tetto sulla testa! Promesse,solo promesse e nessun fatto! Questa è l’amministrazione del sindaco Tidei e dell’assessore al sociale Barbazza. Siamo stanchi di essere presi in giro e daremo battaglia con tutti i modi previsti per legge! Questa incoscienza deve finire!”- afferma il presidente del comitato Stefania Abbatiello che aggiunge: ” la Regione Lazio è stata chiara, a seguito degli incontri che noi del comitato abbiamo fatto; se non c’è graduatoria comunale , non possono intervenire e il sindaco Tidei lo sa molto bene”.