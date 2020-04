Santa Marinella, il bilancio dei controlli pasquali della Locale - Terzo Binario News

La consigliera di Santa Marinella Maura Cheghia snocciola quale numero relativo ai controlli effettuati nella Perla.

“A Santa Severa ci sono stati tre interventi su segnalazioni specifiche relative a non residenti che per fortuna si sono rivelati dei falsi allarmi. Complessivamente la Municipale ha effetuatto 258 controlli in settimana elevando due verbali.

Inoltre sono stari effettuati i controlli di persone in quarantena, risultati tutti regolarmente in casa.