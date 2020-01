Santa Marinella, gli Amici di Beppe Grillo sulla diaspora dal M5S: "Fedeli alla mozione Segre anche dopo 'l'espulsione'" - Terzo Binario News

“Tirati per la “giacchetta” e stanchi di perder tempo nella lettura di infinite discussioni che hanno prodotto interventi che ci hanno fatto vergognare, lo “sparuto gruppuscolo” chiarisce ma non per giustificarsi la genesi della mozione Segre.

Nella convinzione che il portavoce l’avrebbe avversata, come poi è successo, l’abbiamo presentata come liberi cittadini al Sindaco in rispetto delle regole dello Statuto comunale. Tale mozione adottata è stata approvata dall’unanimità dei presenti in Consiglio. Come previsto ne è scaturita l’ennesima filippica dal solito basso profilo sfociata nella definizione di “ipocrisia modaiola”.

Questo ritenevamo dover rappresentare a quanti interessati.

PS: Ci è stato annunciato a mezzo di un messaggio di wathsapp che il M5S di Santa Marinella si era scisso; ne prendiamo atto e lo consideriamo orgogliosamente la nostra “Pietra d’inciampo”.

Con rammarico prendiamo atto dell’allontanamento del portavoce M5S dalle idee e dai principi ispiratori del movimento, ribadendo che continueremo l’azione, i progetti e la lotta politica con determinazione attraverso il meetup Amici di Beppe Grillo e la costituenda omonima associazione”.

Condiviso da: Piero Bassi, Davide Flores, Massimo Padroni, Lucia Petrocchi, Pino Spagnuolo, Glauco De Somma, Letizia Naraci, Giuseppe Bomboi, Alessandro Di Spirito.