Santa Marinella, Fdi Pyrgi contro "le spese pazze" natalizie della Perla - Terzo Binario News

“Da pochissimi giorni sono terminate le festività e solitamente si è tutti più buoni ma forse questa Amministrazione lo è stata un po’ troppo.

Non possiamo che notare le spese pazze effettuate per questi dodici giorni di festa da parte dell’ Amministrazione Tidei.

Crediamo fortemente che ogni Amministrazione che si rispetti debba prendersi sempre le proprie responsabilità, rimanere coerente con le promesse fatte in campagna elettorale ma soprattutto debba mantenere un ampio livello di trasparenza nei confronti dei cittadini.

Proprio per questo, noi di Fratelli d’ Italia vogliamo invitare questa Amministrazione a rendere partecipe in maniera assidua la cittadinanza delle varie spese che vengono effettuate durante l’anno vista la situazione critica.

In questa maniera ogni cittadino potrà concretamente, essere messo al corrente e fare le dovute considerazioni;

Per questa volta il riassunto ve lo omaggeremo noi:

“La compagnia Percuoco (serata per un’amico)€ 1.400,00

Associazione Stella Polare (Villaggio di Babbo Natale) € 2000,00

Luminarie, albero di natale, concerto Gospel, animazione natalizia itinerante, spettacolo pirotecnico, capodanno in piazza e festeggiamenti Epifania € 35.950,00

Associazione insieme per divertirci (presepe vivente) € 4.800,00

Associazione Agape Onlus (pozzo in Africa) € 2.800,00 “.

Ci siamo chiesti da dove abbiano prelevato tutto questo importo,

è stato sorprendente vedere che è stata utilizzata l’imposta di soggiorno, i conti del capitolo turismo e spese generali.

I buoni padri di famiglia ci insegnano che in tempi di crisi si possa fare a meno delle cose superflue; Tante spese potevano sicuramente essere evitate soprattutto quando i revisori sul bilancio hanno chiesto maggior rigore, soprattutto quando i cittadini pagano tasse esorbitanti e molti non arrivano a fine mese, soprattutto quando per un anno intero vi abbiamo chiesto aiuto per diversi cittadini in seria difficoltà e voi non avete mosso un dito.

Questa Amministrazione ha aiutato solo le Associazioni e noi rigraziamo queste ultime per il buon lavoro che hanno svolto ma vogliamo ricordare che esiste anche il commercio ed è proprio questo che tiene in piedi un paese.

I Commercianti si sono come sempre rimboccati le maniche e hanno pagato le luminarie meravigliose che hanno illuminato la nostra Santa Marinella per tutto questo periodo.

Cara Amministrazione, anche noi vi chiediamo maggior rigore e trasparenza.

infine volevamo Augurare a tutti i cittadini Buon Anno, se sono queste le premesse sicuramente anche quest’anno il nostro bilancio ne risentirà.

Fratelli d’italia Santa Marinella circolo Pyrgi