Santa Marinella, Facebook oscura la pagina del centro studi Aurhelio - Terzo Binario News

“La scure della censura di Facebook ha colpito anche a Santa Marinella. In questi giorni, è stata nascosta la pagina del Centro Studi Aurhelio, come tante altre pagine e profili personali, che non sono allineati con la narrazione dominante su ciò che sta accadendo in medio oriente.

A seguito della pubblicazione di due post – uno biografico sulla figura del Generale iraniano Qassem Soleimani ed uno sulla segnalazione della commemorazione funebre a lui dedicata a Roma, presso una nostra associazione islamica amica, senza alcun preavviso l’amministrazione di Facebook ha chiuso la pagina di Aurhelio e inibito i profili personali di alcuni animatori dell’associazione. Oltre a richiedere l’immediato ripristino della visibilità della pagina, prima di adire a vie legali e presumibilmente vedere ripristinato per legge il nostro diritto a comunicare sulla nota piattaforma social, vogliamo far conoscere la nostra situazione ai cittadini del comprensorio. Il Centro Studi Aurhelio, che da anni si batte per l’affermazione dei valori tradizionali, la diffusione libraria, iniziative culturali e che ha dato vita anche a numerose iniziative di sostegno alle popolazioni colpite da alluvioni e terremoti, non intende venire meno alla sua funzione di polo formativo e informativo con tutti i mezzi che sono a disposizione sul web. Condanniamo quindi, questo atto vile e arrogante e ci auguriamo di poter quanto prima riprendere il filo diretto con i nostri sostenitori che, in ogni caso, non verrà meno per una triste e vigliacca decisione di un algoritmo pazzoide”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio