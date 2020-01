Santa Marinella, ecco come fare per chiedere i risarcimenti da maltempo - Terzo Binario News

Come comportarsi nel caso in cui dobbiate richiedere un risarcimento per

danni da calamità naturale (Richiesta calamità naturale del 15-16-17/11/2019 – G.C. n. 215 del 18-11-2019)

TIDEI – Sul sito del comune tutte le informazioni ed apposita modulistica.

BIANCHI – Un grazie al Consigliere Fiorucci per la stretta collaborazione a

questa iniziativa.

Se la vostra abitazione, attività agricola o attività commerciale ha subìto

dei danni a causa della calamità naturale che si è abbattuta sul nostro

territorio il 15-16-17/11/2019, è possibile richiedere un risarcimento del

danno subito.

L’Amministrazione Comunale ha pubblicato sul sito istituzionale tutte le

istruzioni ed apposita modulistica.

Come fare? Importante documentare i danni attraverso una serie di rilievi

fotografici usando una macchina fotografica digitale o anche un telefonino

in grado di scattare foto chiare.

Il cittadino colpito da calamità dovrà fotografare l’immobile in questione,

evidenziando i vari danni causati dalla sventura meglio se con la prova di

una data dello scatto.

Terminata la fase di documentazione (foto e rilievi vari) , occorrerà

scrivere una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di

Santa Marinella, una PEC all’indirizzo protocollosantamarinella@postecert.it

oppure recapitare direttamente tutta la documentazione all’Ufficio

Protocollo del Comune.

Se si utilizza la PEC all’interno della sezione dedicata all’oggetto, andrà

scritto: “richiesta di risarcimento per danni causati da calamità naturale”.

E’ importante fornire tutti quei dati che sono utili rispetto all’evento

riguardante la calamità naturale, descrivendo nel particolare il tipo di

immobile che ha subito i danni, il tipo di danno, redigendo possibilmente un

elenco molto dettagliato, al quale allegherete delle fotografie.

Nel caso in cui abbiate dovuto effettuare dei lavori preventivi ed urgenti

dovuti a danni gravi, allegate anche le relative fatture, per mostrare le

spese.

Occorre ricordare che l’eventuale ristoro dei danni sarà comunque

subordinato al riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte

della Regione.

Tutte le informazioni ed apposita modulistica sono disponibili sul sito del

comune nella sezione primo piano oppure al link:

https://www.comune.santamarinella.rm.it/news/425-richiesta-di-risarcimento-p

er-danni-causati-da-calamit-naturale/

Si ringrazia il Consigliere Fiorucci per la fattiva collaborazione che ha

permesso di fornire adeguate informazioni ed istruzioni alla cittadinanza e

a tutti coloro che nel nostro territorio sono stati colpiti dalla calamità,

nonché alla redazione di apposita modulistica

Il Sindaco Pietro Tidei, Il Vice Sindaco Andrea Bianchi.