Santa Marinella e Tolfa fuori dalla Coppa Italia Promozione • Terzo Binario News

Santa Marinella e Tolfa estromesse dalla Coppa Italia Promozione ai sedicesimi di finale. I rossoblù hanno ceduto in casa 2-1 con il Rodolfo Morandi mentre i collinari hanno perso 1-0 in casa dell’Ottavia.

All’andata le gare erano finite rispettivamente 2-2 e 1-1.

I santamarinellesi erano nelle condizioni ideali per passare il turno visto che bastava pareggiare anche 0-0.

Allo stadio Fronti la compagine di mister Emiliano Cafarelli è partita talmente forte che al 26’ ha potuto usufruire di un calcio di rigore.

Sul dischetto si è presentato Giuseppe Tabarini che però si è fatto neutralizzare il tiro dal portiere lidense Verdecchia.

Dopo sette minuti sembrava che la partita fosse indirizzata quando Davide Cedeno ha trovato il punto dell’1-0.

Nella ripresa l’andamento della partita non è cambiato: padroni di casa a caccia del raddoppio e portiere ospite sugli scudi. Finché nel giro di 5 minuti il Santa Marinella non si condanna da solo: dapprima la rete di Franci che in sé sarebbe quasi indolore – visto che con l’1-1 passerebbero comunque i rossoblù – ma le occasioni sprecate costano carissime visto che al 31’ Ferrazzoli raddoppia. Gli ultimi attacchi, che potrebbero portare almeno ai supplementari, non sortiscono effetto e così ad andare agli ottavi di finale della competizione infrasettimanale è il Rodolfo Morandi.

Al campo sportivo Ivo di Marco di Ottavia stavolta non è riuscita al Tolfa l’impresa di espugnare il campo avversario e passare il turno. La squadra di Pino Porcelli l’ha spuntata con una rete di Tocci segnata al 6’ con un tiro sì cercato ma forse a effetto un po’ fortunoso che si è impennato finendo la sua corsa all’incrocio nella porta di Paniccia. I padroni di casa si sono impostati per diversi minuti poi i tolfetani hanno rimesso in piedi la partita e l’andamento è rimasto lo stesso fino alla fine. L’unico rimpianto riguarda le occasioni da rete: la squadra di Roberto Macaluso – per la prima volta in stagione – ha accusato una certa stitichezza sotto porta. «L’Ottavia è partito forte e noi siamo andati in affanno per un quarto d’ora buono. Poi siamo migliorati e cresciuti, abbiamo preso campo e giocato bene. Stesso andamento anche nel nel secondo tempo ma onor del vero va anche detto che si sono create poche occasioni da gol. A loro abbiamo concesso un’occasione importante ma solo dopo esserci sbilanciati a caccia del pareggio. L’Ottavia è un’ottima squadra, il Tolfa gli ha tenuto testa e il pareggio forse ci poteva stare. Ora testa al Ronciglione», la conclusione di Macaluso. Nella formazione ci sono state delle variazioni con lo spazio a Pomponi, Ficorella e Rosati mentre il bomber Andrea Moretti è subentrato per far coppia con Superchi nella coppia d’attacco pesante che può schierare il Tolfa. Invece preoccupazione per Valerio Imperiale: il centrocampista ha subito un colpo in faccia e per questo è stato accompagnato al vicino ospedale San Filippo Neri per accertamenti.