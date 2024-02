Santa Marinella e Tolfa, continua la corsa al vertice della Promozione • Terzo Binario News

Il Santa Mariella è tornato in corsa per il primo posto del campionato di Promozione e il Tolfa, che in corsa c’era già, rimane lì a mettere pressione sulla capolista Urbetevere.

Dopo la quarta giornata di ritorno del girone A, l’undici romano è rimasto in testa con 46 punti, tre lunghezze sotto ci sono i collinari e la Sorianese mentre a 42 è rimasto il Palocco (battuto a Palidoro) e a 41 ci sono i santamarinellesi. Inoltre, lo scontro di diretto di domenica a Soriano fra i padroni di casa e la capolista romana può aprire scenari finora non immaginati.

Tornando alle sfide di domenica scorsa, allo stadio Fronti la compagine di Emiliano Cafarelli contro la Duepigrecoroma ha assunto un atteggiamento meno sbarazzino ed è arrivato il primo gol del capocannoniere del girone A Peppe Tabarini.

Dopo il pari (regalato) ai romani ecco che la qualità di capitan Fabrizio Melara ha fatto la differenza con due assist: prima ne usufruisce Gabriele Martinelli con spizzata di testa e poi ancora Tabarini, che insacca dal limite. Complimenti alla sua squadra da parte del mister: «La nostra è stata una buona partita – dice Cafarelli – giocata contro un avversario giovane che ha provato a giocare, ha corso impegnandosi. Il Santa è stato abbastanza bravo nel gestire la gara nonostante del panico inutile che ha generato degli errori, per colpa dei quali ci siamo complicati la vita da soli. Era importante vincere da un punto di vista psicologico dopo la sconfitta di Tarquinia per un discorso di nuove opportunità poiché più si va avanti e più si rende necessario stare attaccati alle compagini di vertice. Infine, abbiamo fatto quanto dovevamo fare e sono andati bene i rientri di alcuni giocatori. Ora pensiamo alla prossima sfida di Castel Sant’Elia per provare a riagganciare chi ci sta davanti».

A Tolfa lo 0-0 interno con l’Ostiantica è un mezzo passo falso sì, ma mister Roberto Macaluso si affretta a scansare le nubi, in virtù di un campionato ancora apertissimo: «Non è stata la nostra miglio partita – ammette – con i lidensi organizzati e atletici. I miei hanno commesso l’errore di volerla chiudere subito e questo ci ha innervositi, considerando che tiriamo pure poco in porta. Meglio il secondo tempo, dove con Andrea Moretti c’è stata anche l’occasione per vincerla. Gianluca Nuti è stato sostituito bene da Federico Peluso, il rammarico c’è perché potevamo accorciare mentre con gli infortuni non siamo fortunati. Questo è il momento di dimostrare solidità andando a Canale con una gara brutta e sporca e vincere. Quello di domenica è un episodio, non passi il messaggio che un pareggio abbia compromesso la rincorsa perché non è assolutamente così». Per Giovani Magloire un probabile stiramento alla coscia destra.

Lo scontro diretto fra Sorianese e Urbetevere è un’occasione ghiotta per le compagini locali, impegnate in trasferta contro Canale (il Tolfa) e Castel Sant’Elia (il Santa Marinella) ovvero rispettivamente penultima e ultima in classifica del girone A.

Alessio Vallerga