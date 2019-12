Santa Marinella dice sì a Liliana Segre cittadina onoraria - Terzo Binario News

Santa Marinella ha detto sì alla cittadinanza Onoraria a Liliana Segre, come chiesto da un gruppo di cittadini. Lo annuncia la consigliera di maggioranza Maura Chegia.

“Natale ha messo solo in pausa il clima di odio tra esseri umani, non l’ha stoppato. Invito tutti i cittadini a partecipare, come gesto di richiamo ai principi fondamentali della nostra Costituzione e per dare VALORE ai buoni esempi, lunedì 30 alle h 10.00 al Consiglio Comunale, dove verrà conferita la Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre. Senza bandiere. I diritti umani sono di tutti”.