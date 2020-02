Santa Marinella, danneggiato dai vandali il monitor della stazione e non è la prima volta - Terzo Binario News

Fra i tanti problemi che attanagliano la stazione di Santa Marinella c’è il vandalismo e, come ci segnala un lettore, l’accanimento verso uno dei monitor informativi il cui schermo è ormai ridotto in frantumi. E il nostro lettore non le manda a dire ai vandali.

“Un deficiente maledetto si sta divertendo da tempo a spaccare il vetro del monitor della sala d’aspetto stazione presso il terzo binario di santa Marinella. Quello segnalato è il terzo episodio mentre le Fs rinnovano il vetro prontamente.Dato che le parole moderate con questi elementi encefalopiatti non servono a nulla, gli auguro la paralisi alle mani e la successiva amputazione”.