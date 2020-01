Santa Marinella, corsi di italiano per stranieri - Terzo Binario News

La asd Il Melograno di Santa Marinella promuove un corso di lingua italiana aperto agli stranieri e a tutti i cittadini che per diversi motivi di vita non hanno potuto proseguire gli studi allo scopo di favorire l’integrazione e rilanciare la cultura come antidoto all’emarginazione sociale.

Si partirà dai fondamentali della grammatica italiana , elementi di analisi logica e del periodo; i tempi dei verbi , la sintassi e la costruzione del discorso , nozioni di storia della lingua italiana e riferimenti su come affrontare la prova per le certificazioni di lingua per chi avesse necessità di sostenere esami. Per gentile concessione dell’hotel l’Isola a piazza Trieste, il corso di lingua si svolgerà in una sala adibita all’uso specifico e sarà presieduto dal cav. Fabrizio Fratini, nostro concittadino, nello spirito di volontariato a titolo gratuito. Il corso si terrà ogni sabato dalle ore 19.00 a partire dall’11 Gennaio prossimo.