Santa Marinella, concerto di capodanno al PalaSport. Il plauso di Tidei - Terzo Binario News

Concerto di Capodanno della famosa Orchestra Sinfonica “Nova Amadeus” al PalaDeAngelis, diretta dal maestro Sergio La Stella che ha incantato il pubblico presente sugli spalti.

Dice il sindaco Pietro Tidei. “Terminato il Concerto del Maestro La Stella al Palazzetto dello sport.

Oltre mille persone hanno applaudito calorosamente questi straordinari artisti che si sono esibiti con straordinaria bravura e professionalità.

Era la prima volta che un concerto operistico si teneva a Santa Marinella e come prima volta un successo straordinario.

Già da domani saremo al lavoro per fare crescere la ns.citta’

Ma per fare bene abbiamo bisogno del Vs

aiuto. AUGURI