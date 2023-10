Santa Marinella cittadina cardioprotetta con i defibrillatori • Terzo Binario News

“Una città cardio-protetta.

Questo è l’obiettivo che vogliamo porci nei prossimi mesi e a cui teniamo molto.

Un progetto che vedrà la nostra città essere tra le prime del territorio a dotarsi di una rete di defibrillatori, di un programma di training e di formazione sulle manovre salvavita e sull’uso dei dispositivi DAE – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei – Di concerto con il consigliere Alessio Manuelli, delegato alla Sanità, stiamo lavorando su questo, predisponendo un piano che coinvolgerà l’intera comunità e che prevedrà postazioni fisse, diffuse sul territorio comunale, dove poter trovare i defibrillatori semiautomatici esterni per un primo soccorso in attesa dell’arrivo delle figure professionali con i mezzi di soccorso”.

In occasione della Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, comitato di Santa Marinella e Santa Severa, il consigliere Manuelli ha organizzato una lezione di training sul tema dell’arresto cardiaco e della rianimazione, rivolta agli studenti del Liceo Galilei. Sono inoltre state allestite varie postazioni in città, dove il personale della CRI ha potuto coinvolgere i cittadini nelle dimostrazioni pratiche sulle tecniche salvavita. “Ringrazio il consigliere Manuelli per aver promosso questa iniziativa, che a partire dai ragazzi, coinvolge la nostra comunità cittadina. Un tema molto importante, che deve trovare seguito nel progetto della città cardio-protetta”, ha affermato Tidei.

“Una città cardio-protetta e la formazione dei cittadini sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare, possono fare la differenza per quel che riguarda i tempi di intervento in caso di arresto cardiaco in luoghi pubblici, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Creare una rete di sicurezza sanitaria nel nostro Comune è di fondamentale importanza. Il progetto della città cardio-protetta è oggi un’azione che porrà il nostro Comune tra le realtà moderne e all’avanguardia in materia di salute pubblica. Ringrazio la Croce Rossa Italiana per il supporto dato a questa iniziativa”, ha affermato Manuelli.

Molti i cittadini che hanno assistito in città alle dimostrazioni pratiche dei volontari della Croce Rossa Italiana e che hanno potuto provare sul manichino il massaggio cardiaco, illustrato anche agli studenti del Liceo. Ai ragazzi è stato spiegato, in modo approfondito con slide e con una lezione pratica, l’importanza del primo soccorso e delle manovre salvavita in situazioni d’emergenza. Presenti alla giornata di training al Galilei anche le delegate alla pubblica istruzione, Sonia Cervellin e Ileana Giacomelli, e il delegato alle politiche giovanili, Jacopo Ceccarelli.