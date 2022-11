Santa Marinella Basket corsara a Montesacro: 51-44 • Terzo Binario News

Parte a razzo la stagione del Santa Marinella Basket che nella prima giornata del campionato di serie C femminile ha vinto per 51-44 a Roma sul parquet del Montesacro Basket.

Difficile poter immaginare un esordio migliore per le ragazze allenate da coach Daniele Precetti che nella prima prova stagionale hanno dimostrato tutta la loro qualità e soprattutto carattere.

Dopo i primi due quarti di sostanziale equilibrio terminati con le santamarinellesi in vantaggio per 29-28 le padrone di casa al rientro in campo dopo la pausa lunga tentano la fuga arrivando all’inizio dell’ultimo parziale davanti per 41-33.

Amalfitano e compagne però negli ultimi dieci minuti mettono in campo una grande prova di squadra su entrambi i lati del campo colmando il vantaggio e superando le romane vincendo la partita con il punteggio finale per 51-44.

Il tabellino. Miranda Ramos 13, Caccamo 13, Del Vecchio 9, Gallassi 7, Terenzi 5, Pagliocca 2, Quaicoe, Celestini, Passacantilli. Parziali.15-16/28-29/41-33/42-45.

Foto di Simone Cervarelli