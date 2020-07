Santa Marinella, "assembramenti e addetti alla clientela spesso senza mascherina": Tidei preannuncia un'ordinanza più restrittiva - Terzo Binario News

“Anche oggi (ieri) contagi zero. Vedo però in giro troppi assembramenti ed in molti locali gli addetti alla clientela sono spesso senza mascherina”. Così ha tuonato Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella.

“Purtroppo mi vedrò costretto a firmare un’ordinanza più restrittiva, in considerazione che molti pensano che il virus sia scomparso. Non è così”.



“Non è possibile che neanche le più elementari precauzioni vengano rispettate – ha evidenziato Tidei – per favore ,qualche sacrificio in più ci rende più sicuri”.

Nella giornata di mercoledì 15 luglio, per la cronaca, la Regione ha comunicato che non ci sono stati nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4. Dall inizio dell’epidemia sono guarite 745 persone e sono stati effettuati 15.557 tamponi. Al personale sanitario della intera Asl è stata effettuata la percentuale delle 90,24 % di tamponi sul totale del personale sanitario.

Indagine siero-prevalenza al 14 luglio:

3133 test eseguiti

3058 test negativi

75 test positivi

Si riporta qui di seguito il totale complessivo per Comuni: ( si riportano solo quelli che hanno attualmente casi positivi)

Campagnano: un positivo

Cerveteri: un positivo

Civitavecchia : quattro positivi

Fiano Romano : un positivo