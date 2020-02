Santa Marinella, arrivano le pensiline nuove del Cotral - Terzo Binario News

“Grazie ad un accordo tra Cotral Spa e Comune di Santa Marinella saranno presto installate 11 nuove pensiline lungo tutta la via Aurelia.

La realizzazione e gestione sarà a carico dell’ente, a fronte del contributo di Cotral per ciascuna struttura. Naturalmente nell’interesse di tutti procederemo ad una ricerca di mercato per far rientrare il prezzo nel totale del contributo, in modo tale che non ci sono spese ulteriori per il comune. Con le nuove installazioni, saranno sostituite e ricollocate dove non presenti oggi, le altre pensiline già esistenti e rinnovate adeguatamente. Questa è l’ennesima iniziativa che conferma l’attenzione della nostra amministrazione verso i cittadini, ed in particolare verso tutti i pendolari, che potranno finalmente sostare in aree riparate e sicure. Ringrazio personalmente la Presidente Colaceci (Cotral Spa) per la disponibilità e l’interesse dimostrato, e l’assessore Emanuele Minghella per il supporto e la collaborazione durante questa operazione. #unpassoallavolta#

Andrea Amanati