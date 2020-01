Santa Marinella, Angeletti: "La nomina dell'assessora Gaetani serve a migliorare la Perla" - Terzo Binario News

“La nomina dell’assessora Roberta Gaetani è il segno che l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Pietro Tidei ha la voglia e la forza di cambiare in meglio questa Città e che il gruppo consiliare composto da me, da Patrizia Befani e da Fabrizio Fronti è coeso e determinante per tutte le scelte strategiche dell’amministrazione”. Questa la dichiarazione di Roberto Angeletti, consigliere comunale di Santa Marinella all’indomani della nomina assessorile di cui il Sindaco Tidei ha voluto fregiare la nota avvocatessa Gaetani.

“Anche la scelta di conferire a Roberta Gaetani la delega all’urbanistica ed all’assetto del territorio da un senso all’azione di governo di questa amministrazione. Da sempre si è scelto di abbandonare lo sfruttamento intensivo del suolo e di puntare sul recupero, la trasformazione e la valorizzazione dell’esistente. Il volto nuovo di una già importante città come Santa Marinella passerà quindi anche attraverso l’opera del nostro gruppo consiliare e dell’assessora Gaetani al quale tutti insieme auguriamo buon lavoro e che siamo pronti ad appoggiare tutti assieme nelle scelte, importanti e decisive, che intenderà adottare, molte già in programma. A proposito di programma proprio l’approccio nei confronti dell’urbanistica, il meno invasivo su tutte le amministrazioni che si sono succedute nella Perla, mi ha fatto scegliere di candidarmi tra le fila dell’amministrazione Tidei e la conferma di queste scelte mi rende orgoglioso – dice ancora Angeletti – della mia partecipazione in questa maggioranza”

Lo dichiara Roberto Angeletti, consigliere nel Comune di Santa Marinella (RM)