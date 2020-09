Santa Marinella, Angeletti della Lista Tidei: "Il programma va avanti" - Terzo Binario News

Nel gruppo entra Danila Verzilli al posto di Fabrizio Fronti

Nel consiglio comunale che si è tenuto a Santa Marinella il gruppo Lista Tidei al quale fanno riferimento i consiglieri comunali Roberto Angeletti e Patrizia Befani assieme all’assessore Roberta Gaetani ha accolto il subentro del consigliere Danila Verzilli che ha sostituito il consigliere Fabrizio Fronti. Di seguito le parole di Roberto Angeletti, portavoce del gruppo, nel messaggio letto in aula.

“Il progetto disegnato dalla aggregazione che si è trovata sotto l’insegna della Lista Tidei prosegue senza interruzione.

Abbiamo come solo interesse il grande sviluppo del nostro territorio ed il miglioramento della qualità della vita della sua popolazione, sia quella residente che quella che usa Santa Marinella e Santa Severa per il proprio svago.

Uno sviluppo rispettoso dell’ambiente ed un benessere ed una qualità della vita che non deve trascurare né dimenticare chi è più distante da noi, gli ultimi della nostra Società, i disagiati, gli emarginati da un sistema economico che divora risorse senza nulla lasciare a chi rimane indietro, Il progetto della Lista Tidei nasce proprio per dare una risposta concreta e rapida alle esigenze di ogni strato della nostra cittadinanza, senza dimenticare chi non si fa vedere o le persone, e sono tante, di cui non riusciamo mai ad accorgerci e che comunque hanno sempre più bisogno di noi, di un intervento pubblico pronto, reale e concreto.

Nella mia qualità di portavoce del gruppo della Lista Tidei porgo il nostro caloroso benvenuto a Daniela Verzilli, rientrata in consiglio comunale e tornata tra le nostre fila a testimoniare la bontà del gruppo. E’ una donna capace e preparata e ben saprà accrescere con le sue qualità il lavoro di un gruppo coeso e leale ad un’Anmministrazione comunale che sta facendo tanto e tanto dovrà fare pur con i limiti imposti dalla dissestata condizione finanziaria del Comune e dalla terribile congiuntura economica seguita alla pandemia mondiale di cui ancora subiamo gli effetti.

E’ un passaggio di testimone, quello tra Danila Verzilli e Fabrizio Fronti, nostro validissimo compagno di viaggio, che ci dimostra il valore del progetto e la necessità di perseguirlo con dedizione e coraggio. Fabrizio Fronti rimarrà a lavorare assieme a noi anche se non dal consiglio comunale, perché il contributo che ha recato al nostro progetto ed a tutta la Città è stato importante ed il suo patrimonio personale di conoscenza e competenza non deve essere disperso.”.

Il messaggio di benvenuto fa chiaramente comprendere come la consistenza numerica del gruppo sia rimasta invariata anche con l’uscita del consigliere Fronti e come la compagine, recentemente al centro di attacchi e polemiche, sia sempre all’opera e chiaramente schierata a fianco del Sindaco Pietro Tidei ed a sostegno del suo progetto di governo.