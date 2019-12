di Michela Nunnari

Santa Marinella è in festa per le Feste Natalizie e pronta a ricevere la Befana, sabato 5 gennaio 2020 alle ore 15.30 fino alle 17.30, presso la libreria il Filodisofia, in via Roma, la “FAIR Tale Project” presenta “Frozen” – I Capolavori Disney.

Lettura del libro – con la voce narrante di Sara Galimberti e l’accompagnamento musicale con voce di Anna Koshkina soprano e Carolina Di Segni al pianoforte.