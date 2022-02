Santa Marinella, il mea culpa di Salipante e capitan Trebisondi - Terzo Binario News

Il Santa Marinella fallisce l’esame di maturità. Con la sconfitta di Vejano per 2-0 per mano del Canale Monterano di Riccardo Sperduti, i rossoblù non solo hanno subito un rallentamento in classifica ma hanno anche perso l’occasione di dare una dimostrazione di solidità.

Contro l’undici canalese si è disputata una delle due gare di recupero che attendono i rossoblù (l’altra sarà domenica prossima allo stadio Fronti, con l’arrivo del Pescia Romana).

Solo che le battistrada davanti che hanno giocato sono tutte andate a punti e il rischio che il distacco sia incolmabile è concreto. Infatti l’Antica Aurelio si è ripreso la vetta salendo a 38 punti; il Tolfa insegue a 37, più attardato il Fregene a 30, Borgo San Martino 29 (adesso allineate, avendo disputato tutte 15 gare) e Santa Marinella 26. Il Pescia di punti ne ha 22.

Insomma una situazione da spartiacque, come si diceva alla vigilia: vincendo, la corsa sarebbe proseguita – con un calendario nel complesso agevole – mentre adesso le prospettive cambiano. E a dirlo, non sono gli addetti ai lavori ma mister Nicola Salipante e capitan Luigi Trebisondi: «Senza alcune distrazioni gravi, avremmo potuto se non vincere, almeno pareggiare.

Le attenuanti ci sono, ma è solo colpa nostra. Ci siamo mangiati dei gol e dietro siamo stati distratti, ingenui. Così non va bene mentre sul piano dell’impegno non ho nulla da eccepire» sottolinea il tecnico.

Persino più severo il numero 8 santamarinellese, nei fronti di sé stesso e dei compagni: «Non sarebbe stato male portare via un punto, perché ci avrebbe consentito di rimanere in corsa. Invece rispetto al Canale siamo stati meno aggressivi, meno cattivi agonisticamente quando i valori in campo si è visto, si equivalevano.

Ecco, sul fronte della voglia di vincere manca qualcosa e, in virtù di una serie di partite alla nostra portata, possiamo rimanere nelle zone nobili della classifica».

A cominciare da domenica, quando in via delle Colonie scenderà in campo del Pescia. «Sì, ma attenzione: non sono certo un undici da sottovalutare e lo dimostra il fatto che ci inseguono quattro punti sotto. La squadra viene da un periodo in cui diversi giocatori hanno avuto il Covid e si stanno riprendendo, gli allenamenti non sono stati a ranghi completi e soltanto negli ultimi giorni si è riuscito a provare qualcosa di concreto. Domenica c’era ancora qualche assenza, il mercato è stato un altro fattore destabilizzante per via di alcuni addii ma adesso siamo alla ricerca del nostro assetto. Anch’io non sono stato perfetto ma penso che entro breve, possiamo tornare a regime» la conclusione di capitan Trebisondi.