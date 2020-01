Sanità, Minnucci (Pd): "Stop commissariamento. Via alle assunzioni" - Terzo Binario News

“L’uscita dal commissariamento della sanità è una grande notizia che segna la storia della nostra regione” lo ha detto il Consigliere PD della Regione Lazio, Emiliano Minnucci.

“In questi anni Zingaretti è riuscito nell’impresa di mantenere i conti in ordine senza effettuare tagli di personale e dei servizi assistenziali. Una grande operazione che ha portato a cancellare il più grande debito italiano in campo sanitario. Ora, con la fine del commissariamento, inizia la stagione delle assunzioni e dei finanziamenti per la riqualificazione e il potenziamento delle nostre strutture sanitarie”.

“Le dichiarazioni di queste ultime ore rilasciate da Zingaretti lasciano intendere la grande volontà della Regione Lazio di incentivare il comparto sanitario regionale al fine di renderlo un fiore all’occhiello del nostro Paese” ha concluso Minnucci.