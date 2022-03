Sanità, doppia inaugurazione a Filacciano e a Fiano Romano domani mattina - Terzo Binario News

L’assessore regionale D’Amato e il direttore generale Asl Rm4 Matranga presenti all’apertura dell’Ambulatorio di prossimità e della Casa di Comunità

Doppia inaugurazione domani mercoledì 23 marzo nel distretto 4 della Asl Roma4 alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e del Direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga.

Alle ore 10 a Filacciano alla presenza del sindaco, Daniele Malpicci aprirà i battenti il nuovo Ambulatorio di Prossimità e Pua diffuso presso piazza della Fontana.

A seguire, a Fiano Romano, alle 11.30, ci sarà l’inaugurazione della Casa di Comunità intitolata al professor ‘Vincenzo Montenovesi’ alla presenza del sindaco Davide Santonastaso. L’inaugurazione si terrà in via Tiberina 71 angolo via Capocroce.

“Le sfide che abbiamo di fronte a noi, anche grazie ai fondi del PNRR, riguardano il potenziamento della sanità territoriale e la digitalizzazione dei servizi. Ambulatori come quelli di Fiano e Filacciano aiuteranno a soddisfare i bisogni sanitari di queste comunità. Una vera rivoluzione che renderà i servizi sempre più vicini e accessibili alle persone e per il territorio” ha dichiarato l’Assessore Alessio D’Amato.

“La presenza della massima autorità in ambito sanitario regionale sottolinea l’importanza di queste azioni di medicina di prossimità. Dopo l’inaugurazione di Torrita Tiberina della scorsa settimana prosegue il nostro percorso di trasformazione della medicina locale. Da una medicina ospedaliera, centralizzata ad una medicina di prossimità, vicina ai cittadini e alle loro esigenze” ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga.

Davide Santonastaso, Sindaco Fiano Romano, ha dichiarato: “La sanità pubblica, nella nostra Regione, si è fatta trovare pronta ad affrontare un’emergenza sanitaria che avrebbe potuto investire tutti noi con più gravi conseguenze. Ha resistito e continua a mettere al centro di ogni azione la prevenzione e la salute collettiva come bene assoluto. Ringrazio l’Assessore D’Amato e la direttrice generale della Asl RM4, dott.ssa Matranga, per aver ascoltato i territori, che chiedono presenza e attenzione. Per Fiano Romano, la Casa di Comunità, è un grande traguardo: è la risposta più concreta, attivata da chi mi ha preceduto in questo ruolo, per far vedere che qui, a Fiano, la sanità pubblica è un valore inalienabile e tale resterà per sempre”.

Daniele Malpicci, Sindaco Filacciano ha dichiarato: “Sono particolarmente felice di annunciare l’apertura dell’ambulatorio di prossimità, occasione unica per la comunità di Filacciano di avere a disposizione sul proprio territorio quei servizi sanitari che abitualmente si trovano a chilometri di distanza. Un ringraziamento particolare va alla direttrice dell’ASL RM4 Cristina Matranga e all’assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D’Amato, per la celerità della partenza dei servizi che saranno fondamentali per la gestione della salute dei miei concittadini”.