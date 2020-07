Sanità, "dopo 12 anni il Lazio fuori dal commissariamento": Zingaretti esulta - Terzo Binario News

“È fatta! Dopo 12 anni il Lazio è fuori dal commissariamento della sanità. Ora assunzioni e investimenti per una nuova sanità, ospedali, ambulatori e servizi sui territori. Una vittoria storica”. Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione.

“Oggi è un giorno storico per il Lazio. Dopo 12 anni ci liberiamo del decreto commissariale che teneva incatenata la nostra sanità regionale. Quando siamo arrivati, nel 2013, abbiamo trovato una sanità al collasso, morta, che perdeva miliardi di euro, determine di chiusura e ridimensionamento di ospedali, fatture non pagate di anni”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.



“Con tanta fatica abbiamo messo mano a questo caos e dopo un lavoro mostruoso di risanamento e riorganizzazione oggi segniamo il primo, importantissimo punto. Ora possiamo finalmente programmare una sanità regionale degna di questa Regione. Con investimenti per acquistare nuovi macchinari, assumere nuovo personale, tagliare le liste di attesa, ammodernare e ristrutturare gli ospedali”.



“Oggi parte una nuova sfida. Un plauso a Nicola Zingaretti e a tutta la nostra giunta per questo immenso traguardo”.