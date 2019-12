Sanità, concorsi per 33 nuovi primari: ecco dove - Terzo Binario News

“La Regione Lazio ha autorizzato le procedure concorsuali per il conferimento di 33 incarichi di Direttore di Struttura complessa (UOC). I bandi delle procedure autorizzate saranno ora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Regione Lazio è inoltre la prima Regione italiana ad avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza per aumentare i livelli di trasparenza nel rispetto dei principi costituzionali di buona amministrazione e imparzialità. Questo è un fatto davvero importante a garanzia del corretto svolgimento dell’intero iter concorsuale”. Lo dichiara l’Assessore alla sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nello specifico i 33 nuovi primari saranno così distribuiti:

· Asl Roma 2 avrà 11 primari: al Pertini un primario rispettivamente per il Laboratorio di Analisi, Microbiologia, Chirurgia vascolare, Diabetologia, Oculistica, Anestesia e Rianimazione, Andrologia e SPDC. Un primario al Centro di Salute Mentale, uno per la Diagnostica per Immagini e Screening Mammografico Territoriale e un primario per l’Assistenza domiciliare.

· Asl Roma 4 avrà 6 primari: un primario per la UOC di Autosufficienza e Disabilità Adulti, uno per il Laboratorio di Analisi, uno per la Dialisi (Ospedale), SPDC, SIAN e uno per le Attività di Prevenzione rivolte alla persona.

· Asl Roma 6 avrà 5 primari: uno per la UOC di Patologia Clinica (Ospedale dei Castelli), uno per Istologia e Anatomia Patologica (Ospedale dei Castelli), uno per Medicina d’Accettazione e d’Urgenza (Anzio-Nettuno), uno per la Farmaceutica, uno per Medicina Generale.

· Asl di Latina avrà 4 primari: uno per la UOC di Radiologia (DEA I), uno per SPDC, uno per Urologia (DEA II) e uno per il Pronto Soccorso (Goretti).

· L’A.O. San Camillo avrà 3 primari: uno per la UOC di Cardiologia, uno per Chirurgia degli arti e uno per Ortopedia.

· Asl di Frosinone avrà 2 primari: due primari per UOC di Direzione sanitaria rispettivamente a Sora e Cassino.

· Asl di Rieti avrà 1 primario: un primario per la UOC di Urologia.

· L’Ares 118 avrà 1 primario: un primario per la UOC di Direzione Medica Organizzativa.