Sanificazione a Municipio II di Roma: riapertura mercoledì - Terzo Binario News

Da oggi le sedi del Municipio Roma II (Via Tripoli e via Dire Daua) rimarranno chiuse per l’intervento di sanificazione che dovrebbe terminare entro mercoledì 28 ottobre.

Un’azione necessaria a causa della positività al virus covid_19 di alcuni dipendenti Municipali.

Nel frattempo – si legge in una nota del Municipio – sono state attivate le procedure di contact tracing. “Vorrei rassicurare la popolazione – aggiunge la Presidente Francesca del Bello – che la chiusura è un atto dovuto e precauzionale al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici e per i cittadini”.