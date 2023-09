Sangue a San Lorenzo: ferisce tre persone armato di forbici • Terzo Binario News

Fermato un 36enne somalo: è accusato di tentato omicidio

Sangue a San Lorenzo. Tre persone ferite, una delle quali – un 35enne – è stata trasportata al Policlinico Umberto I in condizioni gravi (al momento stabili). Un 36enne somalo fermato dalla Polizia: è accusato di tentato omicidio. Questo il bilancio di quanto accaduto nella notte. Gli altri due, entrambi 31enne, erano intervenuti per aiutare la vittima. Uno di loro è stato soccorso in ospedale.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, alcuni residenti hanno segnalato la presenza di un individuo, con indosso una felpa rossa, che aveva aggredito delle persone con un’ascia. In realtà, il soggetto in questione – ovvero il somalo – era armato di forbici. Infatti, gli agenti, quando l’hanno rintracciato, l’hanno trovato in possesso di forbici insanguinate.

I poliziotti sono dapprima riusciti a raccogliere la testimonianza di un 31enne, soccorso in ospedale, che ha rivelato di essere intervenuto in via dei Volsci per bloccare una lite, dove un ragazzo è stato aggredito da un individuo con la felpa rossa. Anche l’altro 31enne rimasto ferito ha fornito, in pratica, la stessa versione dei fatti ai poliziotti. In via dei Volsci, poi, a terra, è stato rinvenuto il 35enne, ferito alla testa e al petto.

Il cerchio, a quel punto, è stato chiuso. In sostanza, il 36enne aveva spaccato in terra una bottiglia di vetro. Il 35enne lo ha redarguito. Da lì l’aggressione. Poi il ferimento degli altri due. Il 36enne è stato fermato. L’accusa è di tentato omicidio. È accusato anche di lesioni gravi: la sua posizione è al vaglio dell’Autorità giudiziaria.