San Paolo, tassista rapinato e picchiato: la rabbia della figlia - Terzo Binario News

La figlia di un tassista racconta l’aggressione di cui è rimasto vittima il padre in via Libetta, a San Paolo. Per lui una notte di osservazione all’ospedale Sant’Eugenio.

“Questa notte MIO PADRE (conducente di taxi) è stato aggredito da 3 stranieri che aveva preso a Termini, e portati in via Libetta in un locale come da loro richiesto. A fine corsa non volevano pagarlo, tra una discussione e l’altra alla fine tirano fuori sti soldi e mentre stava dando loro il resto lo hanno colpito in faccia.

Nessuno è intervenuto (ovviamente W l’omertà), stando in una via piena di locali di venerdì sera vi lascio immaginare la gente che c’era. Si è avvicinato qualcuno per “soccorrere” mio padre solamente dopo che erano scappati

Fortunatamente lui ha reagito ma erano sempre 6 braccia contro 2, al buio, di notte, senza telecamere, senza un controllo, senza una cazzo di pattuglia o comunque una volante in giro che perlustra la zona! Via Libetta è conosciuta come la via degli stupri, delle aggressioni e dello spaccio ma nessuno ha fatto e farà niente perché viviamo in un paese di merda dove tutti si fanno gli affaracci loro, dove le autorità sono fantasmi! Oggi li prendono domani stanno fuori! Non ci sono leggi che vengono messe in atto, questo per coloro che entrano, è il paese dei balocchi e sopratutto CI VUOLE PIÙ SICUREZZA PER TUTTI!

In America i mezzi pubblici (sia autobus che taxi) hanno dei vetri protettivi dove il cliente non ha nessun tipo di contatto con il conducente, perché qui non è possibile farlo? Per quale motivo? Non è il primo caso e non sarà nemmeno l’ultimo. Finché non va ad intaccare qualcuno di potente rimarrà tutto così! Siamo noi comuni mortali che dobbiamo avere a che fare tutti i giorni, e sopratutto chi lavora di notte, con queste persone che oltre ad essere accolti vengono pure a fare i padroni a casa nostra? Oltre a prendere sussidi, agevolazioni varie, aiuti su aiuti?

Un padre di famiglia come tanti, che lavora onestamente per portare la pagnotta a casa deve stare pure a subire queste cose? Poi però se uno si difende e ci scappa un ferito o un morto allora li passi pure i guai! Oltre il danno pure la beffa! Un assurdità!

È UNA VERGOGNA!

Mio padre è da stanotte alle 3 che sta in ospedale per punti e accertamenti vari, potevano AMMAZZARLO, a noi chi ci ridava nostro padre? Magari per prendergli €150?