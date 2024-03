San Giuseppe a Santa Marinella, il programma dei festeggiamenti patronali • Terzo Binario News

Il Comune di Santa Marinella rende noto il programma dei festeggiamenti di San Giuseppe, patrono della città, che avranno luogo dal 15 al 24 marzo in Piazza Trieste e per tutte le vie del centro storico.

Celebrazioni religiose, Luna Park, mercatino dell’artigianato, area ristoro, musica live, concerti e baby dance accompagneranno questa dieci giorni di eventi, con l’esibizione clou di Fiordaliso, la celebre cantante di livello nazionale, previsto la sera del 16 marzo in Piazza Trieste.

Questo il programma completo:

15-16-17/22-23-24 marzo 3° edizione del Boat Days – “Il Mare si anima” – esposizione nautica presso il Porto Turistico “Marina di Santa Marinella” – ingresso libero;

Sabato 16 Marzo:

ore 18.00 Dj set. Piazza Trieste

ore 21.00 “il ritorno del Marchese del Grillo”, commedia a cura della Compagnia Teatrale “Giuseppe Percuoco” – Sala Flaminia Odescalchi;

Domenica 17 marzo:

ore 11.00 giochi in spiaggia a cura del gruppo Scout Santa Marinella;

ore 11.30 show cooking, degustazione di frittelle in Piazza Trieste;

ore 16 baby dance, Piazza Trieste;

ore 17.00 “il ritorno del Marchese del Grillo”, commedia a cura della Compagnia Teatrale “Giuseppe Percuoco”

ore 21 concerto della Banda “Uniti per la Musica”, Chiesa di San Giuseppe;

Lunedì 18

ore 15.00 giochi da tavolo (dai 14 ai 99 anni) Casina Trincia;

ore 19.00 proiezione del film “Cuore i Padre”, Sala Flaminia Odescalchi, ingresso a offerta libera;

ore 21.00 Band live, Piazza Trieste;

Martedì 19

ore 11.00 Santa Messa

ore 17.30 Recita del Vespro

ore 18.00 Processione per le vie del centro

ore 20.00 Musica Live, Piazza Trieste

ore 21.30 concerto Organo Pianoforte e Violino del M° Stefano Manna, Chiesa di San Giuseppe, a seguire pioggia di fuoco sul sagrato;

Sabato 23:

ore 17.30 Dj set, Piazza Trieste.

ore 21.00 esibizione scuole di danza in Piazza Trieste

Domenica 24

Ore 16.00 baby dance.

“Come ogni anno – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare il Santo Patrono San Giuseppe attraverso una serie di iniziative per tutti i gusti e tutte le età, da quelli religiosi e spirituali, dagli eventi musicali a quelli folkloristici, passando per iniziative enogastronomiche e culturali, che intratterranno i nostri concittadini per le prossime due settimane.

Un programma meritevole, per un evento sempre molto sentito da tutti i nostri concittadini e per il quale siamo convinti di aver promosso un ricco calendario di iniziative. La presenza di Fiordaliso, con il suo concerto musicale previsto per il Sabato 16 in Piazza Trieste, arricchisce senza dubbio il già variegato programma”.

“Cresce la festa di San Giuseppe – aggiunge l’assessore alla cultura Gino Vinaccia – poiché quest’anno i festeggiamenti coprono un arco di tempo più ampio rispetto al passato, con molteplici iniziative culturali che vanno ad integrarsi alle celebrazioni religiose e alle iniziative folkloristiche e popolari come la festa del Santo Patrono da sempre suscita nel cuore dei santamarinellesi.

Per questo motivo abbiamo voluto promuovere un calendario ricco di eventi ed appuntamenti, con particolare attenzione alle associazioni e agli artisti locali.

Senza dimenticare l’anteprima della proiezione del docufilm “Cuore di Padre” presso la Sala Flaminia Odescalchi, che vuol rappresentare un modo nuovo di riscoprire la figura di San Giuseppe, non come silenzioso personaggio iconico, ma come un attore vivo e potente nella sua protezione”.

“In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Santa Marinella – ha concluso Emanuele Minghella – sono certo che i cittadini apprezzeranno questo ricco programma di appuntamenti per onorare al meglio il Patrono della nostra città, augurando loro dunque un buon festeggiamento, alla riscoperta della tradizione e del folklore, traendo spunto, per l’occasione, anche per momenti di riflessione e vicinanza sociale”.