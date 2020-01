San Giovanni: ubriaco in chiesa sale sull'altare e urla frasi sconnesse - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

È entrato in chiesa ubriaco, è salito sull’altare e ha cominciato a urlare frasi sconnesse. Protagonista un 44enne romeno con precedenti, denunciato dai carabinieri per turbamento di funzioni religiose. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 27 gennaio in piazza Asti.

L’uomo – visibilmente alticcio – è stato accompagnato successivamente all’ospedale San Giovanni. Sul posto i militari, intervenuti dopo la segnalazione al 112.