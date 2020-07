San Giovanni: finanziamento di oltre 600mila euro per chirurgia oftalmica - Terzo Binario News

“La Regione Lazio ha approvato in Giunta una delibera che prevede un finanziamento di 610 mila euro all’A.O. San Giovanni Addolorata di Roma destinati al rinnovo delle tecnologie per l’attività chirurgica oftalmica e della ‘Banca degli Occhi’. Il finanziamento permetterà l’acquisto delle nuove tecnologie per la camera operatoria e nello specifico di un microscopio operatorio, una lampada scialitica monofaro e oftalmoscopi bioculari indiretti, mentre per la Banca degli Occhi l’acquisto di un Microcheratomo per la preparazione dei tessuti corneali e un OCT del segmento anteriore. Ulteriori fondi saranno destinati agli arredi.

“Grazie a questo finanziamento potenziamo e miglioriamo la chirurgia oftalmica del A.O. San Giovanni – commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Negli ultimi anni la ricerca e le tecnologie soprattutto nel campo della chirurgia oftalmica hanno compiuto notevoli sviluppi ed è per questo che è strategico investire nelle nuove tecnologie per offrire un servizio di qualità ai cittadini. Il nuovo modello della sanità deve puntare sulla telemedicina, sulle tecnologie, la ricerca e l’assistenza domiciliare”.