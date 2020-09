San Giovanni: cerimonia donazione autovettura per la Banca degli Occhi - Terzo Binario News

Giovedì 10 settembre alle 11, presso la Sala Folchi del Complesso monumentale dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Piazza S. Giovanni in Laterano 76 – avrà luogo la cerimonia di consegna di un’automobile, che sarà utilizzata per accompagnare il personale della Banca degli Occhi ad effettuare i prelievi di tessuto sclero corneale negli Ospedali della Regione Lazio e consegnare i tessuti ai Centri trapianto che ne faranno richiesta.

Il mezzo è donato alla Banca degli Occhi dalla famiglia Silvestri, figli e marito di Carla Bartocci, donatrice di tessuti sclero corneali, deceduta per incidente stradale. Grazie al trapianto dei suoi tessuti oculari 2 persone hanno potuto riacquistare la vista. Questo atto d’amore ha dato alla famiglia della donna la forza per continuare a vivere in un momento di così grande dolore, supportato significativamente dallo spirito di accoglienza, sensibilità e professionalità dimostrati dall’intero staff della Banca degli Occhi.

Da qui l’idea di donare una prima automobile nel 2015 ed ora una seconda a nome della congiunta. Presenti alla cerimonia: Massimo Annicchiarico, Direttore Generale AO San Giovanni Addolorata, Augusto Pocobelli, Direttore UOC Oculistica e Banca degli Occhi, Massimo Cardillo, Presidente Centro Nazionale Trapianti, Nicola Torlone, Responsabile Centro Regionale Trapianti Lazio.

Questa iniziativa offre l’occasione per ricordare, sostenere e promuovere la cultura della donazione di organi e tessuti, fondamentale per garantire la disponibilità di organi e tessuti per chi è in attesa di trapianto. Un grazie di cuore alla famiglia Silvestri e a tutti i donatori per il loro generoso insegnamento: “La vita è un dono, un dono è la vita”.