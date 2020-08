San Filippo Neri: al via le prime donazioni di plasma iperimmune - Terzo Binario News

“Oggi (dalle 11,30 ndr) le nostre prime donazioni di plasma iperimmune presso il Centro Trasfusionale San Filippo Neri. La raccolta tramite plasmaferesi è stata possibile grazie a due donatori che sono risultati idonei secondo gli stringenti criteri del protocollo Tsunami”. Questo quanto riferito dalla Asl Roma 1 nella giornata di mercoledì 5 agosto.

“L’obiettivo del protocollo – è spiegato – è valutare l’efficacia della somministrazione precoce di plasma prelevato da donatori convalescenti da Covid19 e infuso a pazienti affetti da Covid 19. Orgogliosi di loro e dei nostri professionisti della salute”.

PROTOCOLLO TSUNAMI

Ma cosa è il protocollo Tsunami? In sostanza, viene prelevato il plasma tramite plasmaferesi da pazienti guariti da COVID-19. Questi donatori hanno sviluppato anticorpi contro il virus Sars-CoV-2. Il loro plasma sarà infuso in una serie di pazienti sintomatici gravi. I singoli pazienti, a loro volta, saranno sottoposti ad un massimo di tre trasfusioni in 5 giorni.

OBIETTIVO DELLO STUDIO

Obiettivo dello studio, in pratica, è valutare l’efficacia della somministrazione precoce di plasma prelevato da donatori e infuso a pazienti affetti da COVID 19. Lo studio, attivato su indicazione del Ministero della Salute, è promosso dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’AIFA e vede al momento coinvolti 56 centri, distribuiti in 12 Regioni.