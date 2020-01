San Basilio: rinnovata la palestra della scuola Fellini dopo l'incendio del 2017 - Terzo Binario News

“Dopo l’incendio doloso del 2017, la palestra della scuola Fellini, nel quartiere di San Basilio, torna ai suoi alunni più bella e sicura di prima. Un risultato ottenuto grazie all’impegno di tutti ed al lavoro di Roberta Della Casa, Presidente del IV Municipio, che ringrazio di cuore. Quella che restituiamo ai ragazzi è oggi una struttura completamente rinnovata: dal pavimento alle pareti, dai soffitti ai nuovi spogliatoi, dai servizi igienici agli impianti elettrici”. Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

“Il nostro impegno per gli istituti del quartiere, però, non finisce qui: stiamo intervenendo nella palestra della Gandhi, della scuola primaria Satta a Casal Bruciato, l’istituto Perlasca di via Fabiani a Pietralata, e sono in via di ultimazione i lavori presso l’Istituto Commerciale Cortina di via Facchinetti – ha spiegato – abbiamo inoltre finito la ristrutturazione della palestra della primaria Celli di via dei Fiorentini, mentre partirà a breve alla Balabanoff di via Scalarini a Colli Aniene”.

“Abbiamo inaugurato l’ennesima palestra nuova, quella dell’istituto Comprensivo Federico Fellini, a San Basilio – ha detto Angelo Diario, consigliere del M5S e presidente della commissione capitolina Sport -tutti coloro che partecipano alla vita sportiva di Roma, però, sanno bene quanto stiamo facendo per far tornare a risplendere i Centri Sportivi Municipali. Le ristrutturazioni non si fermano: è incredibile se pensiamo che prima dell’Amministrazione Raggi per molti anni il numero di interventi è stato pari a zero ma dovete sapere che ci sono già altri nastri pronti da tagliare”.