San Basilio: armi, munizioni e droga in una baracca abusiva

Due pistole a tamburo, ognuna rifornita di proiettili integri, tre fucili, una balestra di precisione con due punte di freccia e numeroso munizionamento, per un totale di 52 proiettili di vario tipo. Questo quanto scoperto dalla Polizia a San Basilio, nel pomeriggio del 5 febbraio. Gli agenti del Commissariato di zona, diretto da Agnese Cedrone, con l’ausilio del cane antidroga “Condor”, hanno ispezionato l’area verde periurbana all’altezza di via Montegiorgio, caratterizzata dalla presenza di orti e manufatti in lamiera abusivi.

I poliziotti, hanno inoltre rinvenuto, 4 panetti e mezzo, pari a 442,5 grammi, di sostanza resinosa marrone tipo Hashish e, un involucro sferico nero di cellophane, all’interno del quale 50 involucri contenenti sostanza polverosa bianca tipo cocaina, per un peso pari a 34,2 grammi.

Continuano i controlli nella zona da parte degli investigatori i per risalire ed identificare i responsabili.

Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.