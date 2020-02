Salvini a Ostia, Raggi: "Solite comparsate elettorali" - Terzo Binario News

“Matteo Salvini oggi è venuto a Ostia per fare i soliti selfie e le solite comparsate elettorali. Noi, nel frattempo, stiamo votando in Municipio per restituire il mare di Roma ai romani e riportare la legalità sul nostro litorale. E sapete cosa è successo? Guardate le immagini: i consiglieri di Lega e centrodestra hanno bloccato i lavori del consiglio Municipale”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Salvini e i suoi sono contrari al nuovo Piano utilizzo arenili. Sono contrari all’abbattimento del noto “lungomuro” che, da anni, impedisce ai cittadini di poter godere liberamente del proprio mare. Sono a favore di quelli che per decenni hanno garantito uno scempio a Ostia. Sono a favore del cemento, del lungomuro, della speculazione privata”.

“Invece di fare inutili passerelle, Salvini potrebbe convincere i consiglieri di centrodestra, quelli saltati sul suo “carro”, a votare per la legalità e al fianco delle persone oneste”.

“Non sarà facile convincerli, visto che molti “nuovi” esponenti della Lega vengono da un passato desolante. Salvini se ne va in giro per Ostia con ex assessori di Alemanno e l’ultima “folgorata” sulla via del Carroccio, passata alla Lega da Fratelli d’Italia, è la consigliera municipale Monica Picca. Molti di voi la ricorderanno per la celebre foto in cui viene ritratta, sorridente, tra Giorgia Meloni e Silvano Spada, esponente del noto clan”.

“Noi, al contrario, abbiamo deciso di stare al fianco di tutti quei cittadini che chiedono a gran voce di farla finita con le chiacchiere, con la politica degli annunci e con gli interessi privati o addirittura criminali. Il nullafacente Salvini finge di aver a cuore un popolo che non conosce solo per miseri calcoli elettorali”.