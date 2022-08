Salute occhi, la campagna di prevenzione inizia da Civitavecchia • Terzo Binario News

L’ IAPB Italia Onlus finanzia e organizza con il supporto dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Lazio e delle Sezioni Territoriali dell’UICI del Lazio, l’iniziativa itinerante di prevenzione e sensibilizzazione “La Prevenzione non va in Vacanza”, che si svolgerà nelle Province di Frosinone, Latina, Roma (Civitavecchia) e Viterbo fino al 30 settembre 2022.

L’iniziativa è attuata in collaborazione con: UICI Onlus APSIAPB Italia Onlus – Comitato Regionale del LazioMacula & Genoma Foundation OnlusI.Ri.Fo.R. Onlus – Consiglio Regionale del Lazio;I.RI.DI.S. Onlus

L’arrivo della stagione estiva porta con sé leggerezza e spensieratezza che possono far dimenticare piccoli gesti, semplici ma fondamentali, per un adeguato stile di vita e una prevenzione per la salute degli occhi.

Sono infatti molti i contesti in cui, durante il periodo estivo, si può incorrere in danni alla propria vista. Proprio per questo la campagna “La prevenzione non va in vacanza” condivide alcuni semplici consigli per mantenere i nostri occhi in salute.

Utilizzare lenti protettive da sole rigorosamente a normativa CEE! Bevi molta acqua! Mangia frutta e verdura! Non svolgere attività fisica nelle ore più calde! Fai attenzione in spiaggia e in piscina! Non fare il bagno con le lenti a contatto! L’esposizione al sole deve avvenire gradualmente!

Negli stand situati nelle sedi territoriali del Lazio, saranno distribuiti opuscoli informativi e saranno presenti ortottisti, per uno screening visivo di base gratuito che consisterà in:

Misurazione dell’acuità visiva;

Test di Amsler;

Test di Ishihara;

Test dei filtri medicali;

Sensibilità al contrasto.

Per gli aspetti scientifici e divulgativi ci si avvarrà dei professionisti della Macula & Genoma Foundation Onlus e di personale professionale e volontario messo a disposizione delle sedi territoriali U.I.C.I.

La supervisione scientifica ed oculistica di secondo livello sarà garantita dal Prof. Dr. Med. Andrea Cusumano, che indirizzerà presso le strutture pubbliche i pazienti con screening positivo, qualora non siano già in carico ad un proprio oculista di riferimento.

Si partirà da CIVITAVECCHIA

Presso il piazzale antistante la Sezione Territoriale UICI di Civitavecchia

Via Antigono Frangipane n. 6 – 00053 Civitavecchia(RM)

sabato 20.08.2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

domenica 21.08.2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

domenica 28.08.2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

sabato 03.09.2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00;

domenica 04.09.2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Per le date di Civitavecchia è possibile prenotare il controllo della vista chiamando o inviando un sms (anche WhatsApp) al numero 3280512466 (Dott.ssa Laura Fabbro ortottista assistente di oftalmologia)

Lo screening non è da intendersi sostitutivo di una visita oculistica completa che raccomandiamo di eseguire periodicamente.

Seguiteci per conoscere le altre tappe su LATINA, FROSINONE e VITERBO della nostra iniziativa. Vi aspettiamo numerosi!