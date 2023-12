“Salute e sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere: le differenze contano”: incontro on line della Asl Roma 4 • Terzo Binario News

Nell’ambito del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e delle iniziative sul contrasto alla violenza di genere, si è tenuto il webinar su “Salute e sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere: le differenze contano”, organizzato dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal) della ASL Roma 4.

“L’evento – ha detto la Direttrice Generale della ASL Roma 4, Dott.ssa Cristina Matranga nel portare i saluti istituzionali dell’Azienda – si colloca all’interno del forte impegno della ASL Roma 4 nella lotta contro ogni tipo di discriminazione, volto a garantire l’equità di genere”.

Si sono poi susseguiti nei saluti istituzionali il Dr. Maurizio Di Giorgio, Dirigente dell’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Area Promozione della Salute e prevenzione della D.R. Salute e Integrazione Sociosanitaria e il Dr. Pierluigi Ugolini Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4; ha infine portato il saluto del Direttore del Dipartimento delle Professioni Sciali e Sanitarie della ASL Roma 4 la Dott.ssa Roberta Marchini.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di eminenti studiosi con la lettura introduttiva della Prof.ssa Silvia De Francia, Associata di Farmacologica dell’Università di Torino, che ha inquadrato il tema della salute e della medicina di genere, la relazione del Prof. Rudy Foddis, Ordinario di medicina del lavoro presso l’Università di Pisa (sul tema della valutazione dei rischi occupazionali in un’ottica di genere), le relazioni delle ricercatrici Beatrice Scazzocchio e Rosa Vona del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’Istituto Superiore di Sanità sulle attività normative e istituzionali in corso atte a diffondere l’applicazione della medicina di genere e con la relazione sulla medicina occupazionale di genere e il ruolo del medico competente del Dr. Angelo Sacco (Direttore dello Spresal ASL Roma 4).

Si è inoltre registrato il contributo delle istituzioni con la relazione del Dr. Maurizio di Giorgio Dirigente dell’Ufficio Sicurezza nei luoghi di Lavoro della Regione Lazio sul tema “i pani mirati di prevenzione in un’ottica di genere”.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di diffondere presso gli addetti ai lavori che operano sul territorio della ASL Roma 4 il messaggio chiave secondo cui l’approccio di genere ai temi della Salute e della Sicurezza sul Lavoro consente di affrontare in modo globale la prevenzione dei rischi occupazionali rilevando le eventuali condizioni di vulnerabilità di gruppi di popolazione lavorativa.