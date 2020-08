'Saltafila' ai Musei Vaticani: sanzionato 44enne - Terzo Binario News

Durante un controllo a contrasto delle attività non autorizzata di intermediazione e promozione di tour turistici nella zona di viale Vaticano, una pattuglia del I Gruppo Centro “ ex Prati” della Polizia Locale di Roma Capitale ha sanzionato un cittadino di 44 anni intento a vendere ad alcuni turisti biglietti per l’ingresso ai musei.

Gli agenti, dopo aver osservato i movimenti dell’uomo intento a procacciare i clienti, lo hanno fermato e sanzionato di 400 euro secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana per l’attività abusiva di “saltafila”.