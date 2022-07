Salmastra, Andrea Cerqua di Ladispoli espone la sua personale a Roma • Terzo Binario News

Salmastra è il titolo della mostra di pittura ospitata alla galleria Art Gallery di Via Gregorio VII a Roma.

La mostra sarà inaugurata il 13 Luglio, mercoledì, alle ore 18.00.

Andrea Cerqua non ha mai abbandonato il mare. Come un moderno Ulisse sente sempre il bisogno di partire verso l’orizzonte e lasciare le sicurezze della terraferma.

Il mare, vissuto in prima persona, abitando appunto a Ladispoli cittadina marinara, ma anche il mare delle emozioni e dei viaggi introspettivi. Andrea Cerqua vuole con i suoi dipinti guidare l’osservatore in un percorso che è l’eterno viaggio della ricerca e della conoscenza di se stessi. Onde che si infrangono sulla riva, orizzonti lontani, atmosfere a metà tra il sogno e la realtà. Esprimere un’idea appunto che ha un sapore “Salmastro” è per Andrea Cerqua ritrovare il contatto con la sua fanciullezza quando andava con il nonno a “Mettere le reti”, oppure quando da adolescente si recava di notte a “ Parlare con il Mare”. Andrea Cerqua vuole ora con i suoi dipinti continuare a parlare a quel suo amico fraterno che non lo ha mai abbandonato ed è ancora lì pronto ad ascoltarlo.

INAUGURAZIONE 13 LUGLIO ORE 18.00 Con la partecipazione di Luca Mefalopulos Chitarra e Voce

FINISSAGE 20 LUGLIO ORE 18.00 Con la partecipazione di Stefano Indino e Isabella Alfano (special guest)