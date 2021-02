Salipante: "Il Santa Marinella si allena e sarebbe bello giocare d'estate" - Terzo Binario News

Il Santa Marinella si allena – nel rispetto dei Dpcm – in attesa di sapere se e come riprenderà il campionato di Promozione.

A fine ottobre, il tecnico Nicola Salipante non ha fatto neanche in tempo a sedersi sulla panchina rossoblù che è arrivata l’interruzione dei campionati, protrattasi finora. Dunque, se si riprendesse, cosa farà l’undici della Perla? Lo spiega lo stesso allenatore. “Stiamo svolgendo degli allenamenti a livello individuale appena possibile – afferma Salipante – come previsto dai decreti. Questo, allo scopo di non restare fermi e continuando a vederci al campo, sia esso il Comunale B in terra battuta o sulla pista, per svolgere la parte atletica>.

Certo che con tutte queste incognite sul futuro nazionale, anche prevedere il termine delle attività sportive ufficiali diventa difficile: “È da dopo Natale che siamo in attesa per capire cosa succederà. Lo spartiacque è rappresentato dal 5 febbraio, con Consiglio federale che prenderà una decisione definitiva. Dobbiamo aspettarci di tutto: se continuare, a livello regionale, oppure solo l’Eccellenza per determinare promozioni e retrocessioni. Certo che il legame con la Promozione è strettissimo ma servono condizioni ideali, che ad oggi mancano>.

Infatti l’umore dell’allenatore propende al pessimismo: “Non penso ci siano le condizioni per una ripresa in sicurezza sul fronte dei dilettanti. Tamponi 48 ore prima gara? Impossibile per i costi, che il Comitato Regionale della Lega non copre>.

Ora il punto sulla situazione in casa rossoblù: “Io sono arrivato il 24 ottobre e in quella fase avevano deciso di lasciare, per evitare di contagiarsi, Davide Iacovella e il portiere Andrea Sanfilippo. Poche ore prima era stato ingaggiato il mediano ex Tolfa e Cerveteri Daniele Lavagnini poi Iacovella ha deciso di di rientrare. Per quanto attiene la rosa attuale, servirebbero un altro portiere e un attaccante centrale… sempre dando per scontato che si ricominci e avendo la finestra di mercato aperta fino al 26 febbraio.

Per questo con la società non ci siamo mossi finora>. Nel frattempo, come si accennava, le sedute individuali proseguono e, almeno su questo fronte, arrivano segnali incoraggianti. Confermati i tre ex ceriti Matteo Castelletti, Daniel Paraschiv e Luca Di Meglio, con Luigi Trebisondi e Federico Peluso, tutti stanno svolgendo il programma di mantenimento e poi si sono sottoposti ai test. Ebbene, i dati dimostrano che si sono comportati da professionisti perché con Fausto Porchianello che mi affianca per la preparazione atletica, hanno palesato una condizione ottima. Mancano i ritmi ma la base atletica c’è. Se si ripartisse, servirebbe comunque un richiamo fisico preventivo di una quindicina di giorni>. Infine la prospettiva: “Io farei riprendere il direttamente il primo settembre ma se si ricominciasse meglio andata e ritorno, un girone solo falserebbe gli esiti finali. Terminare in estate? Le partite alle 18 a luglio sarebbero bellissime> conclude Nicola Salipante.